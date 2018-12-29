Австрия обложит налогом Facebook и Amazon

Новости мира: Австрия введет налог для интернет-гигантов

В Австрии будет введен в дополнение к запланированному общего европейского, национальный налог на крупные компании, работающие в сфере интернета и технологий, такие как Facebook и Amazon.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Такого не должно быть, что концерны, такие как Facebook и Amazon, зарабатывают в Австрии большие прибыли, но при этом не платят никаких налогов. Австрия, дополнительно к планам ЕС, введет собственный цифровой налог для интернет-гигантов", - заявил он.

По словам Курца, речь идет именно о необходимости справедливого налогообложения, которое должно быть не только для малых и средних предприятий, но и для интернет-гигантов.

Ожидается, что министерство финансов Австрии представит предложения по этому поводу в середине января.

Как сообщалось ранее, правительство Франции с 1 января 2019 года вводит специальный налог на деятельность компаний, которые относятся к мировым технологическим гигантам, так называемых GAFA.

Вопрос налога для интернет-гигантов обсуждается на уровне всего Евросоюза, но страны-члены пока не достигли консенсуса.

Группа технических гигантов GAFA включает такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon.