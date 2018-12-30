Тысячи сербов вышли на антипрезидентские протесты

Новости мира: В субботу, 29 декабря, в столице Сербии Белграде прошли новые антиправительственные протесты, подобным образом сербы протестуют уже 4 субботу подряд.

В субботу в сербской столице Белград прошла новая волна антиправительственных протестов. Об этом сообщает Reuters.

"В субботу в центре Белграда сербы протестовали против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии", - говорится в сообщении.

Тысячи сербов прошли мирным протестом через центр города, скандируя "Вучич — вор". Демонстранты требовали свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционных политиков.

Они считают Вучича самодержцем, а его партию - коррумпированной. Подобным образом сербы протестуют уже четвертую субботу подряд. Первая акция протеста против президента прошла в конце ноября после того, как на юге Сербии был избит один из представителей сербской оппозиции.

Как сообщалось ранее, в нидерландской Гааге участники акции движения "желтых жилетов" зажигали фейерверки и дымовые шашки, поэтому должна была вмешаться полиция. Отмечается, что демонстранты также бросались стульями с террас кафе. Однако правоохранители быстро положили конец хулиганским действиям. Восьмерых наиболее активных участников арестовали. Всего в акции участвовали около 200 человек