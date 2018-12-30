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В Румынии обвиняют правительство в дискриминационном отношении к гражданам

В Румынии обвиняют правительство в дискриминационном отношении к гражданам
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Объединение профсоюзов Румынии обвиняет правительство в дискриминационном отношении к гражданам.

Объединение румынских профсоюзов "Картель Альфа" обвиняет правительство в дискриминационном отношении к гражданам и обещает в начале 2019 года провести масштабные акции протеста. Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе профсоюзов.

"Правительство при полном отсутствии социального диалога и консультаций с профсоюзами, пренебрегая законодательством и мнением рядовым граждан, несет прямую ответственность за дальнейший рост напряженности в обществе. Часть членов профсоюзного объединения "Картель Альфа" уже начала консультации по вопросу проведения в начале 2019 года масштабных антиправительственных акций протеста из-за недовольства граждан", — говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что принятое накануне Рождества и Нового года правительственное постановление об автоматическом повышении зарплат чиновникам при увеличении минимальной заработной платы есть не что иное, как дискриминация по отношению к остальной части работающего населения Румынии.

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Несколькими днями ранее правительство страны на своем последнем в 2018 году заседании приняло экстренное постановление, в соответствии с которым при увеличении минимальной заработной платы автоматически увеличивается зарплата всех остальных госчиновников. Постановление не относится ко всем остальным работающим в Румынии гражданам.

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Протесты, Румуния, Картель Альфа.
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