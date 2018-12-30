Нидерланды попросили передать еще одного подозреваемого

Новости мира: Подозреваемого в терроризме, которого арестовали в одном из немецких городов, Нидерланды попросили передать.

Нидерланды попросили Германию передать подозреваемого в терроризме, арестованного в немецком городе Майнц. Об этом сообщает NOS.

"Полиция Роттердама попросила Германию доставить подозреваемого в терроризме. Этот человек был арестован в немецком городе Майнц. Еще четверо других подозреваемых были задержаны в центре Роттердама", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей о подозреваемом в терроризме полиция Роттердама не разглашает.

Сейчас правоохранители изучают масштабы угрозы и проводят расследование.

Как быстро подозреваемого могут доставить в Нидерланды, сейчас прогнозировать не берутся.

Как сообщалось, в нидерландском городе Роттердам полиция 29 декабря задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта. Известно, что мужчинам от 20 до 30 лет.

Антитеррористические подразделения и полиция арестовали мужчин и провели обыски в местах, где они были задержаны.