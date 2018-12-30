Нидерланды попросили передать еще одного подозреваемого

Нидерланды попросили Германию передать подозреваемого в терроризме, арестованного в немецком городе Майнц. Об этом сообщает NOS.
"Полиция Роттердама попросила Германию доставить подозреваемого в терроризме. Этот человек был арестован в немецком городе Майнц. Еще четверо других подозреваемых были задержаны в центре Роттердама", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей о подозреваемом в терроризме полиция Роттердама не разглашает.
Сейчас правоохранители изучают масштабы угрозы и проводят расследование.
Как быстро подозреваемого могут доставить в Нидерланды, сейчас прогнозировать не берутся.
Как сообщалось, в нидерландском городе Роттердам полиция 29 декабря задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта. Известно, что мужчинам от 20 до 30 лет.
Антитеррористические подразделения и полиция арестовали мужчин и провели обыски в местах, где они были задержаны.