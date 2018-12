В Лондоне произошла резня, есть пострадавший и арестованные

В Британии после нападения, в результате которого пострадал тридцатилетний мужчина, были арестованы 39 человек по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает АР.

"39 человек были арестованы по подозрению в покушении на убийство после резни в западном Лондоне", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рано утром в понедельник на Фулхэм Палас Роуд в Хаммерсмите, однако подробностей полиция не раскрывает. Известно, что жертва, мужчина лет тридцати, доставлен в больницу с опасными для жизни ранениями.

Police have arrested 39 people on suspicion of attempted murder following a stabbing in Hammersmith, west London pic.twitter.com/ykIXErETsQ

— Press Association (@PA) 31 декабря 2018 г.