В Лондоне произошла резня, есть пострадавший и арестованные

Новости мира: В западном Лондоне в результате резни пострадал 30-летний мужчина, по подозрению в покушении задержаны 39 человек.

В Британии после нападения, в результате которого пострадал тридцатилетний мужчина, были арестованы 39 человек по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает АР.

"39 человек были арестованы по подозрению в покушении на убийство после резни в западном Лондоне", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рано утром в понедельник на Фулхэм Палас Роуд в Хаммерсмите, однако подробностей полиция не раскрывает. Известно, что жертва, мужчина лет тридцати, доставлен в больницу с опасными для жизни ранениями.

Police have arrested 39 people on suspicion of attempted murder following a stabbing in Hammersmith, west London pic.twitter.com/ykIXErETsQ — Press Association (@PA) 31 декабря 2018 г.

Напомним, министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Британскому парламенту следует поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй, так как в противном случае шансы страны выйти из ЕС значительно снижаются. Единственный способ быть "на 100% уверенным", что Великобритания выйдет из ЕС, это поддержать соглашение Т.Мэй в парламенте, отметил министр.