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Меркель призвала к единению и напомнила об уроках двух мировых войн

Меркель призвала к единению и напомнила об уроках двух мировых войн
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для достижения собственных интересов стоит "учитывать интересы других", в том и заключается урок двух мировых войн.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвал жителей страны к единению и напомнила об уроке двух мировых войн. Об этом сообщает DW.

"Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать поверх всех границ", - подчеркнула канцлер.

По ее словам, в достижении своих собственных интересов следует "учитывать интересы других", и в этом заключается "урок двух мировых войн".

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель вспомнила борьбу с изменениями климата, "упорядочение" потоков миграции и борьбе с международным терроризмом. В Совете Безопасности ООН, место в которой Германия получает на два года, стране придется столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.

Меркель также прокомментировала свое решение не занимать больше политических должностей после завершения срока полномочий на посту канцлера.

"Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени", - подчеркнула она.

Меркель опустилась на третье место в рейтинге популярности немецких политиков

Как известно, 29 октября Ангела Меркель заявила о намерении отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС), одновременно она планирует оставаться канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

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Все по теме:

Ангела Меркель, Новогоднее поздравление, Призыв к единению, Интересы государства, Урок мировых войн.
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