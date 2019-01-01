В Нидерландах фаер шоу и салюты закончились эвакуацией и пожаром

Новости мира: В Нидерландах во время празднования Нового года произошел масштабный пожар.

Схевенинген взорвался новогодними фейерверками. Первые часы Нового года словно безумная канонада.

На берегу моря подожгли две огромные башни из поддонов, но из-за сильного ветра огонь стал не контролируемым.

Всюду полиция, скорые и пожарные. Костер на пляже стал слишком большим, поэтому всех зрителей начали срочно выводить с набережной, которая была просто набита людьми. Эвакуацию проводили пожарные и полиция.

Огонь перекинулся на крыши близлежащих домов. Искры от огня разлетались по улицам. Люди накрывали головы куртками и всем, что попадется под руки.

Соцсети заполонило видео огненного дождя.

Het regent vonken in Scheveningen. In de straten, op de boulevard en op het strand dalen ze neer. Oorzaak is het vreugdevuur op het strand. pic.twitter.com/dFziGF1SZQ — Omroep West (@omroepwest) 1 января 2019 г.

Напомним: уже более 20 лет существует традиция разжигать возле моря два огромных костра. Это такая себе битва за крупнейшее костры в Нидерландах.

Ежегодно две голландские команды - одна из Схевенингена, вторая с соседнего Дуйндорпа, - борются за звание самого большого костра в Нидерландах.