В Нидерландах фаер шоу и салюты закончились эвакуацией и пожаром

Схевенинген взорвался новогодними фейерверками. Первые часы Нового года словно безумная канонада.

На берегу моря подожгли две огромные башни из поддонов, но из-за сильного ветра огонь стал не контролируемым.

Всюду полиция, скорые и пожарные. Костер на пляже стал слишком большим, поэтому всех зрителей начали срочно выводить с набережной, которая была просто набита людьми. Эвакуацию проводили пожарные и полиция.

Огонь перекинулся на крыши близлежащих домов. Искры от огня разлетались по улицам. Люди накрывали головы куртками и всем, что попадется под руки.

Соцсети заполонило видео огненного дождя.

Het regent vonken in Scheveningen. In de straten, op de boulevard en op het strand dalen ze neer. Oorzaak is het vreugdevuur op het strand. pic.twitter.com/dFziGF1SZQ

— Omroep West (@omroepwest) 1 января 2019 г.