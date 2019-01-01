Скачать
Вторник, 01.01.2019
Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году
Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году
С1 января можно возвращать лекарства в аптеки
С1 января можно возвращать лекарства в аптеки
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Пожелания с Новым 2019 годом в стихах
Пожелания с Новым 2019 годом в стихах

Лидеры США и Китая обменялись поздравлениями

Лидеры США и Китая обменялись поздравлениями
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: История показывает, что сотрудничество является лучшим вариантом для Китая и Соединенных Штатов.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу, посвященном 40-летию со дня установления дипломатических отношений, сообщает Reuters .

«История доказала, что сотрудничество - лучший выбор для обеих сторон», - заявил Си Цзиньпин, добавив, что отношения КНР-США сейчас находятся на очень важном этапе.

В своем поздравлении Трампу председатель КНР сказал, что отношения между странами переживали взлеты и падения, однако за последние четыре десятилетия достигли исторического прогресса.

«Я придаю большое значение развитию китайско-американских отношений и желаю работать с президентом Трампом, чтобы обобщить опыт развития китайско-американских отношений и реализовать консенсус, которого мы достигли в совместных усилиях по продвижению китайско-американских отношений, демонстрируя координацию, сотрудничество и стабильность, чтобы приносить пользу как двум народам, так и людям всего остального мира», - сказал Си Цзиньпин.

Президент США в ответ отправил свое поздравительное послание, заявив, что его приоритетом является развитие сотрудничества и конструктивных отношений между США и Китаем.

Как сообщалось, отношения между США и Китаем ухудшились в последнее время из-за введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на китайский импорт и последующего ответа на это со стороны официального Пекина.

В прошлом месяце по итогам переговоров на полях G20 в Буэнос-Айресе главы КНР и США договорились не вводить дополнительных пошлин после 1 января, чтобы провести новые переговоры по урегулированию торговых споров между странами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Европа, Си Цзиньпин, Международные отношения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
02 Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
03 1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года
04 Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу
05 Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
Мороз до -15 и гололед: Прогноз погоды на 1 января
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь