Лидеры США и Китая обменялись поздравлениями

Новости мира: История показывает, что сотрудничество является лучшим вариантом для Китая и Соединенных Штатов.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу, посвященном 40-летию со дня установления дипломатических отношений, сообщает Reuters .

«История доказала, что сотрудничество - лучший выбор для обеих сторон», - заявил Си Цзиньпин, добавив, что отношения КНР-США сейчас находятся на очень важном этапе.

В своем поздравлении Трампу председатель КНР сказал, что отношения между странами переживали взлеты и падения, однако за последние четыре десятилетия достигли исторического прогресса.

«Я придаю большое значение развитию китайско-американских отношений и желаю работать с президентом Трампом, чтобы обобщить опыт развития китайско-американских отношений и реализовать консенсус, которого мы достигли в совместных усилиях по продвижению китайско-американских отношений, демонстрируя координацию, сотрудничество и стабильность, чтобы приносить пользу как двум народам, так и людям всего остального мира», - сказал Си Цзиньпин.

Президент США в ответ отправил свое поздравительное послание, заявив, что его приоритетом является развитие сотрудничества и конструктивных отношений между США и Китаем.

Как сообщалось, отношения между США и Китаем ухудшились в последнее время из-за введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на китайский импорт и последующего ответа на это со стороны официального Пекина.

В прошлом месяце по итогам переговоров на полях G20 в Буэнос-Айресе главы КНР и США договорились не вводить дополнительных пошлин после 1 января, чтобы провести новые переговоры по урегулированию торговых споров между странами.