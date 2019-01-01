Водитель на автомобиле намеренно въехал в толпу в Германии

Новости мира: В Германии автомобиль въехал в толпу: четверо пострадавших.

В немецком городе Ботроп водитель на автомобиле намеренно въехал в толпу, в результате чего 4 человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что водитель, который скрылся с места происшествия, выкрикивал расистские высказывания, когда его впоследствии задержали. Подозреваемым оказался 50-летний немец. Его действия расценивают как проявление национальной нетерпимости.

"Следователи подозревают, что это умышленное нападение может быть связано с ксенофобскими взглядами водителя. Также следователи имеют предварительную информацию о психических расстройствах у водителя", - рассказали в местной полиции.

Пресс-служба полиции отмечает, что среди пострадавших есть граждане Сирии и Афганистана. Сейчас один из пострадавших находится в больнице.

Атака состоялась после полуночи на многолюдной площади города Ботроп.

Сообщается, что до этого водитель пытался сбить другого пешехода, но ему удалось бежать. Водитель также намеревался сбить людей на автобусной остановке, когда убегал после атаки на площади.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Берлине произошел теракт - водитель грузовика въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Число погибших достигло 12 человек.

Исполнителем теракта оказался уроженец Туниса Анис Амри. Он был убит при попытке задержания в Италии. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".