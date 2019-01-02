В Дании столкнулись поезда, есть пострадавшие

Новости мира: По меньшей мере 6 человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании.

Шесть человек погибли в результате инцидента с поездом на мосту в Дании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на железнодорожного оператора DSB. "Шесть человек погибли в результате инцидента с поездом на мосту в Дании", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, пассажирский поезд следовал в столицу Копенгаген, когда в него влетели неизвестные объекты с грузового поезда. Отмечается, что сильный шторм осложняет спасателям возможность добраться до поезда, который остановился между двумя датскими островами Зеландия и Фюн.

По словам полиции, сейчас мост закрыт как для железнодорожного движения, так и для водителей.

На момент происшествия в поезде находился 131 пассажир и три человека, которые им управляли. В Twitter полиции Дании подтвердили гибель людей в результате инцидента.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм.

Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, два вагона сошли с рельсов.