В Варшаве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие

Новости мира: В результате аварии пострадало 13 человек, которые получили травмы различной степени тяжести, но угроз для жизни нету.

В Варшаве в среду после обеда столкнулись два трамвая. В результате столкновения пострадали 13 человек, передает tvn24.

Как сообщается, в варшавском участке Воля после 17 часов (по киевскому времени) произошло лобовое столкновение двух трамваев - №10 и №20.

Как известно, столкновение произошло на отрезке пути, где имеются переключатели направления движения. После столкновения один из трамваев сошел с рельсов.

Как установила полиция, оба водители трамваев были трезвыми. Движение на этом участке трамвайного пути вечером восстановлено.