Посол КНДР в Италии попросил убежище в одной из стран Запада

Новости мира: Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии 48-летний Чо Сон Гиля в декабря 2018 года подал запрос на получение убежища для себя и семьи.

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии 48-летний Чо Сон Гиля подал запрос на получение убежища для себя и своей семьи. Однако, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что информацию не смогли подтвердить ни в южнокорейской службе безопасности, ни в других ведомствах.

Отмечается, что чиновник подал ходатайство о предоставлении убежища еще в декабре 2018 года. Он исполнял обязанности посла КНДР в Риме с октября 2017 года. Его предшественника выдворили из Италии после проведения очередных ракетных испытаний Пхеньяна.

Если данную информацию подтвердят, Чо Сон Гиль станет самым высокопоставленным дипломатом, который сбежал из КНДР.

Сообщается, что в 2016 году в Южную Корею сбежал бывший заместитель посла Северной Кореи в Великобритании. Как правило, подобную информацию о дипломатах-перебежчиках из Северной Кореи обнародуют нечасто, но южнокорейские СМИ пишут, что с 2015 года в их страну уже бежало немало дипломатов с Севера.

В общем, после завершения Корейской войны 1950-1953 годов приблизительно 30 тысяч жителей Северной Кореи сбежали в Южную Корею, в большинстве случаев - через территорию Китая.