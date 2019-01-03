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Россиянин в Латвии попался на особо крупной взятке

Россиянин в Латвии попался на особо крупной взятке
15:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Россиянин в Латвии пытался дать полицейскому миллион евро взятки, он может получить 8 лет тюрьмы.

Генеральная прокуратура Латвии обвинила гражданина России в предложении взятки в размере более одного миллиона евро должностному лицу государственной полиции. Соответствующую информацию подтвердил специалист по связям с общественностью прокуратуры Уну Реке, передаёт УНН, посылаясь на Delfi.

Обвинение было предоставлено в соответствии со статьей Уголовного кодекса страны, которая предусматривает ответственность за дачу взятки в особо крупном размере. Россиянину может грозить до восьми лет тюрьмы, пишет издание.

Так, сообщается, что 18 декабря прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК) сообщило о задержании 9 ноября человека, который по просьбе представителя некоего предприятия предложил полицейскому взятку.

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Сообщается, что в рамках расследуемого полицией уголовного дела были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель компании связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физическое лицо предложило полицейскому взятку в размере более 1 млн евро.

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Сотрудник полиции сообщил о случившемся руководству своего учреждения, которое передало информацию БПБК. Физическое лицо 9 ноября передало полицейскому часть взятки в размере 85 тыс. евро, после чего было задержано.

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Все по теме:

Взятка, Коррупция, РФ, Латвия, Генпрокуратура Латвии, Уну Реке.
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