В МИД Италии отрицают, что дипломат из КНДР просил политическое убежище

Новости мира: В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль не просил предоставить ему убежище.

В Министерстве иностранных дел Италии отрицают, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль просил итальянские власти предоставить ему убежище. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника в МИД Италии.

"В Министерстве иностранных дел Италии сообщили, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме не просил итальянские власти о предоставлении убежища", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что им ранее уже сообщали о том, что работа Чо Сон Гиля в Италии завершилась, поэтому он не может занимать должность дипломата в стране.

Как сообщает AP, в настоящее время остается неясным, просил Чо Сон Гиль убежище именно в посольстве или в консульстве третьей страны в Италии.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль подал запрос на получение убежища для себя и своей семьи и что они сейчас находятся под охраной итальянской власти.