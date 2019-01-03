Скачать
Четверг, 03.01.2019
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР
В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР
Украинка Цуренко впервые попадет в топ-25 лучших теннисисток мира
Украинка Цуренко впервые попадет в топ-25 лучших теннисисток мира
Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью
Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью

В МИД Италии отрицают, что дипломат из КНДР просил политическое убежище

В МИД Италии отрицают, что дипломат из КНДР просил политическое убежище
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль не просил предоставить ему убежище.

В Министерстве иностранных дел Италии отрицают, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль просил итальянские власти предоставить ему убежище. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника в МИД Италии.

"В Министерстве иностранных дел Италии сообщили, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме не просил итальянские власти о предоставлении убежища", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что им ранее уже сообщали о том, что работа Чо Сон Гиля в Италии завершилась, поэтому он не может занимать должность дипломата в стране.

Как сообщает AP, в настоящее время остается неясным, просил Чо Сон Гиль убежище именно в посольстве или в консульстве третьей страны в Италии.

Посол КНДР в Италии попросил убежище в одной из стран Запада

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль подал запрос на получение убежища для себя и своей семьи и что они сейчас находятся под охраной итальянской власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Убежище, Опровержение, МИД Италии, Предоставление, Посол Северной Кореи, Чо Сон Гиль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
04 Настя Каменских удивила новым образом
05 Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун дала несколько полезных советов, как начать правильно питаться
Супрун рассказала, как начать правильно питаться
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
В США скончался известный американский аниматор Disney
В США скончался известный американский аниматор Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь