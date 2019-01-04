В ФРГ прогремел взрыв у офиса партии "Альтернатива для Германии"

Новости мира: В Германии в городке Дебельн возле офиса партии АдГ прогремел взрыв, о пострадавших не сообщается.

У дверей офиса правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в саксонском городке Дебельн вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв.

Об этом сообщает DW .

"Взрыв был вызван неизвестным веществом. В результате происшествия никто не пострадал", - заявили в немецкой полиции.

Отмечается, что взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материальных потерь пока неизвестен.

Руководитель оперативными действиями полиции сообщил изданию Leipziger Volkszeitung о подозрениях на политическую мотивированность случившегося, однако представитель полиции не подтвердил эту информацию. К расследованию привлечено ведомство уголовной полиции (LKA) федеральной земли Саксония.

Напомним, на заправке у жилого массива в Кабуле произошел сильный пожар, унесший несколько жизней людей.