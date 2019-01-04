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В открытый доступ выложили личные данные сотен немецких политиков

В открытый доступ выложили личные данные сотен немецких политиков
12:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира: Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков.

Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, в частности данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD TV в пятницу, пишет Reuters.

Данные, опубликованные на аккаунте Twitter, также содержали адреса, личные письма и копии удостоверений личности, сообщил общественный телеканал, сославшись на филиал RBB.

Опубликованная информация касалась всех крупнейших немецких партий, за исключением ультраправых AfD. Личности хакеров и их мотив неизвестны, говорится в сообщении.

Среди известных политиков, которые стали жертвами атаки, канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль.

Немецкий журналист Джулиан Рёпске отмечает, что хакеры опубликовали данные около 40 немецких общественных тележурналистов и 10 артистов, большинство из которых известно своей левой политической позицией.

"Вы не видели, что я использую слово "Россия", поскольку нет доказательств ее участия. Но то, что я могу сказать, заключается в том, что хакерам понадобилось месяцы, если не годы, чтобы собрать, проверить, классифицировать и описать утечку данных, что указывает на группу высокого профессионализма", - написал он в своем Twitter.

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В ноябре хакеры осуществили кибератаки на Бундестаг, Бундесвер и посольства в Берлине. В июне Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) возложило на российских хакеров ответственность за кибератаки на немецкие энергетические компании.

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Германия, Хакеры, Киберпреступность, Немецкие политики.
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