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Утечка информации немецких политиков: Данные Меркель в сеть не попали

Утечка информации немецких политиков: Данные Меркель в сеть не попали
14:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: По словам пресс-секретаря Ангелы Меркель, секретные данные канцлера не попали в сеть.

Никакой конфиденциальной информации из канцелярии главы немецкого правительства Ангелы Меркель не было среди персональных данных сотен немецких политиков, опубликованных в сети.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства в пятницу, пишет Reuters.

"Что касается офиса, кажется, что, судя по первичному осмотру, никакая конфиденциальная информация и данные не были опубликованы, в частности и от канцлера", - заявил спикер на пресс-конференции.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что публикация содержала номер факса, адрес электронной почты и несколько писем канцелярии Меркель.

Данные, опубликованные неизвестными на аккаунте Twitter, содержали адреса, личные письма, фото, партийные переписки, копии удостоверений личности, данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Опубликованная информация касалась всех крупнейших немецких партий, за исключением ультраправых AfD. Документы жертв атаки "лежали" в сети с декабря.

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Германия, Ангела Меркель, Кибератака, Утечка данных.
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