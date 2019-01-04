Великобритания перебросила ВМС в Ла-Манш

Новости мира: Великобритания отправила Королевский военно-морской патрульный корабль в Ла-Манш, чтобы не пустить нелегальных мигрантов на территорию страны.

Патрульный корабль Королевского военно-морского флота отправился в Ла-Манш, чтобы помешать прибытию нелегальных мигрантов.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, сообщает ВВС.

"HMS Mersey поможет помешать мигрантам совершить опасное путешествие", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

Как сообщается, пограничники Британии и французские военные уже патрулируют воды.

Отмечается, что с ноября 2018-го 240 беженцам удалось незаконно добраться до страны на лодках. Поэтому пограничники Великобритании и Франции начали совместное патрулирование пролива Ла-Манш. А после запроса Министерства внутренних дел туда направили и британский флот. Корабль HMS Mersey прибудет в Дуврский пролив.