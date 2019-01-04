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Плохой пример: Количество сторонников ЕС в Дании растет на фоне тяжелого Brexit

Плохой пример: Количество сторонников ЕС в Дании растет на фоне тяжелого Brexit
15:17 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости мира: В Дании стало меньше евроскептиков из-за тяжелого примера Breхіt.

После проведения в Великобритании референдума по выходу из ЕС (Brexit) в Дании уменьшилось количество евроскептиков, а количество сторонников ЕС достигло исторического рекорда.

Соответствующие данные обнародовало издание EUOBSERVER.

"Только за четыре месяца до выборов в Европарламент данные социологических опросов показывают исторический уровень поддержки гражданами Дании членства в ЕС - 66 процентов выступают за то, чтобы оставаться в Евросоюзе, в то время как до референдума по Breхиt этот показатель составлял 54 процента", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации количество граждан Дании, которые поддерживают выход из ЕС, уменьшилось с 29 до 22 процентов.

В то же время, как сообщает EUOBSERVER , в самой Великобритании продолжается подготовка дополнительных полицейских сил для реагирования на проявления общественного беспокойства в случае неспособности британского парламента ратифицировать согласованное с ЕС соглашение о Breхіt, которое может привести к установлению "жесткой границы" между Ирландией и Северной Ирландией. Около 1000 офицеров полиции из Англии и Шотландии сейчас проходят тренировки.

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ЕС, Великобритания, Дания, Brexit.
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