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Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину

Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
18:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Министр иностранных дел Польши заявляет, что российский газопровод угрожает безопасности Украины.

Проект газопровода "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

"Газопровод разрушает последствия санкций,"Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", - сказал министр.

"Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия - антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком" это не так", - отметил Чапутович.

В то же время дипломат считает, что в основном политика Польши и Германии по конфликту между Россией и Украиной является одинаковой.

"В известной степени мы также согласны в деле реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим более решительных действий", - заявил Чапутович.

Он также предлагает назначить посла генсека ООН по Украине и изменить "нормандский" формат.

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Германия, Польша, Северный поток-2, Яцек Чапутович.
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