Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину

Новости мира: Министр иностранных дел Польши заявляет, что российский газопровод угрожает безопасности Украины.

Проект газопровода "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

"Газопровод разрушает последствия санкций,"Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", - сказал министр.

"Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия - антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком" это не так", - отметил Чапутович.

В то же время дипломат считает, что в основном политика Польши и Германии по конфликту между Россией и Украиной является одинаковой.

"В известной степени мы также согласны в деле реакции ЕС на российскую агрессию, чтобы с помощью санкций передать России сигнал. Но мы хотим более решительных действий", - заявил Чапутович.

Он также предлагает назначить посла генсека ООН по Украине и изменить "нормандский" формат.