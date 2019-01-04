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Пятница, 04.01.2019
Польша предлагает изменить &quot;нормандский&quot; формат
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Польша предлагает изменить "нормандский" формат

Польша предлагает изменить &quot;нормандский&quot; формат
11:39 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Польша предлагает назначить посла генсека ООН по Украине и изменить "нормандский" формат.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины. Об этом пишет Европравда со ссылкой на Handelsblatt.

"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович.

"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), А не другие страны", - отметил дипломат. Ранее в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском формате" в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.

Напомним, Чапутович критически высказался о российско-немецком газопроводе "Северный поток-2" (Nord Stream 2). По его словам, этот проект угрожает безопасности Украины и подтверждает антиевропейскую позицию Германии.

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Польша, ООН, Нормандский формат, Северный поток-2, Яцек Чапутович.
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