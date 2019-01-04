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Взрыв в Германии: задержано трое подозреваемых

Взрыв в Германии: задержано трое подозреваемых
18:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Полиция Германии задержала подозреваемых 29,32 и 50 лет в организации взрыва.

Немецкая полиция арестовала трех подозреваемых в организации взрыва перед входом в штаб правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в городке Дебельн. Об этом информирует t-online.

"В саксонском Дебельне, по-видимому, произошло нападение на офис АдГ - не первое в регионе. Полиция арестовала трех подозреваемых", - сообщается в источнике.

Задержанным 29, 32, 50 лет, расследование будет вести Центр защиты от терроризма и экстремизма криминальной полиции. Предполагают, что у злоумышленников был политический мотив.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 3 января. Использованные вещества пока не установлены, пострадавших в результате инцидента нет, однако были выбиты окна и двери в штабе АдГ и прилегающих зданиях, пострадали и автомобили.

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Стоит отметить, что в середине декабря было совершено нападение на штаб АдГ в Борне, что в часе езды от Дебельна, а в сентябре облили краской офисы в Хемнице и в столице земли Дрездене.

Саксония - единственная федеральная земля в ФРГ, в ландтаге которой АдГ имеет большинство.

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Германия, Взрыв, Подозреваемые, Альтернатива для Германии, АдГ, Дебельн.
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