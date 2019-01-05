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Сильный снегопад в Салониках парализовал работу аэропорта и транспорта

Сильный снегопад в Салониках парализовал работу аэропорта и транспорта
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Салониках из-за непогоды закрыли аэропорт, общественный транспорт не выходит на маршруты.

Непогода остановила работу международного аэропорта и общественного транспорта в греческих Салониках, авиапассажиров перенаправляют в аэропорты соседних стран.

Об этом сообщает консульство Украины в Салониках.

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"Вниманию граждан Украины, которые путешествуют по Северной Греции. Из-за сложных погодных условий - заснеженности взлетно-посадочной полосы и тумана временно приостановил свою работу международный аэропорт "Македония" в Салониках. Некоторые рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты соседних стран, с целью дальнейшей доставки пассажиров наземным транспортом. По вопросам времени возобновления работы аэропорта советуем контактировать с вашей авиакомпанией, туристическим оператором или администрацией аэропорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Салониках полностью остановлено движение общественного транспорта.

Движение автомобильного транспорта значительно затруднено из-за заснеженности дорог, некоторые участки автодорог закрыты для движения транспорта или установлено требование движения исключительно со спецсредствами на колесах (цепи).

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Греция, Непогода, Салоники, Снегопад.
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