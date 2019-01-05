Сильный снегопад в Салониках парализовал работу аэропорта и транспорта

Новости мира: В Салониках из-за непогоды закрыли аэропорт, общественный транспорт не выходит на маршруты.

Непогода остановила работу международного аэропорта и общественного транспорта в греческих Салониках, авиапассажиров перенаправляют в аэропорты соседних стран.

Об этом сообщает консульство Украины в Салониках.

"Вниманию граждан Украины, которые путешествуют по Северной Греции. Из-за сложных погодных условий - заснеженности взлетно-посадочной полосы и тумана временно приостановил свою работу международный аэропорт "Македония" в Салониках. Некоторые рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты соседних стран, с целью дальнейшей доставки пассажиров наземным транспортом. По вопросам времени возобновления работы аэропорта советуем контактировать с вашей авиакомпанией, туристическим оператором или администрацией аэропорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Салониках полностью остановлено движение общественного транспорта.

Движение автомобильного транспорта значительно затруднено из-за заснеженности дорог, некоторые участки автодорог закрыты для движения транспорта или установлено требование движения исключительно со спецсредствами на колесах (цепи).