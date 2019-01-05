Популярный украинский курорт накрыл снежный шторм: фото и видео

Новости Украины: В курортном городе Геническ, Херсонской области большое количество снега привело к затруднению движения на дорогах и отключению электроэнергии.

В курортном Геническе и на территории района разбушевался снежный шторм. Как сообщает местное издание "Вести Геническа", большое количество снега вызвало затруднения движения на дорогах и отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Кроме того, 4 января в городе несколько раз пропадало электричество, дорожники целый день расчищали улицы от снега. На дороге Геническ – Стрелковое дежурили спасатели райотдела ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили, что в связи с резким похолоданием в области и выпадением снега с дождем при сильном ветре возникает реальная угроза гололеда на автомагистралях. Наибольшую опасность представляет гололед на дорогах в сельской местности, где ситуация усугубляется снежными заносами.

В результате гололеда резко повышается количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области. Соблюдайте правила дорожного движения, требований дорожных знаков и дорожной службы. Выбирайте скоростной режим, который обеспечит безопасность движения. Во время движения соблюдайте дистанцию между автомашинами при движении в составе колонны (не менее 50 м). Используйте торможение двигателем при изменении режима движения; своевременно и умело меняйте направление движения автомобиля при заносах; рационально использовать полотно дорог и дорожное покрытие.

В ГСЧС также поррекомендовали прежде чем отправляться в другую область воспользоваться информацией гидрометцентра.

Как сообщалось ранее, холодную и снежную погоду в Украине сейчас определяют циклоны, Сочельник и Рождество будут морозными. В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза. По словам синоптика Наталии Диденко, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе. В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 13 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.