Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев

Новости Украины: По прогнозу Натали Диденко в субботу, 5 января, снег ожидается на западе и севере Украины, на юге и в центре Украины будет сухо.

Холодную и снежную погоду в Украине сейчас определяют циклоны, Сочельник и Рождество будут морозными. Об этом сообщает в пятницу синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 4 января греческий циклон бушует над украинским юго-востоком, вызывая сильные осадки, сильный ветер. А в субботу циклон финского происхождения пройдет через Балтику и "привяжется к нашему северо-западу", - отмечает Диденко.

Таким образом 5 января на Западе и Севере Украины (кроме Сумской области) будет выпадать снег, усилится южный, юго-западный ветер, возможны метели. В то же время непогода в Херсонской области, Донецкой, Луганской, Харьковской, в районах Днепра и в Крыму в субботу прекратится.

"Днем в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях.

На Юге, в Центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица", - отмечает Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью составит 5-11 градусов мороза, 5 января днем -3-8 градусов. На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8-16 градусов, днем до -5-12 градусов. В Киеве в субботу и 6 января ожидается периодический снег и порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5-9 градусов, днем -3-5 градусов. На Рождество в столице ночью -12-14 градусов, днем -8-10 градусов.

"Готовьте теплые платки, шапки, варежки, купите мак с пшеницей, не забудьте запастись дровами для камина, подготовить подарочки под рождественскую елку и выучите парочку новых колядок", - резюмирует Диденко.

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

Черновцы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

Ровно – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Житомир – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Винница – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

Одесса – ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1

Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4

Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Кропивницкий –ясно, ночью -6...-8, днем -2...-4

Черкассы – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5

Чернигов – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4

Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -3...-5

Полтава –пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5

Днепр – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4

Запорожье – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4

Донецк – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3

Луганск – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3

Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5

Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

Синоптик отметила, что морозы придут в Украину, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза",– отметила Диденко.

6 января сохранится облачная погода. В западных, ночью в восточных, днем и в большинстве северных областей и на Правобережье, в Крыму, Приазовье, днем и в восточных областях временами снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах, 6 января и на Левобережье местами 11-16°; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.

На протяжении 6 января в Киеве сохранится облачная погода. 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в течение суток 6 января умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза (5 января местами до 13°), днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 6 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3

Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Черновцы – снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

Ровно – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Житомир – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Винница – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

Одесса – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

Николаев – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4

Херсон – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Кропивницкий –снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Чернигов –ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Сумы –ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7

Полтава –пасмурно, ночью -11...-13, днем -5...-7

Днепр – пасмурно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4

Донецк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Луганск – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6

Харьков – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

7 января в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза). В Крыму снег; температура ночью и днем 2-7° мороза (днем 7 января около 0°). На Рождество, 7 января, в Киеве ожидается небольшой снег, 8 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 7-12° мороза, ночью 8 января до 15° мороза.

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем -5...-7

Львов – снег, ночью и днем -6...-8

Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8

Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8

Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем -8...-10

Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9

Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7

Ровно – ясно, ночью и днем -6...-8

Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9

Винница – снег, ночью и днем -7...-9

Одесса – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Херсон – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9

Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10

Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10

Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11

Полтава –снег, ночью и днем -8...-10

Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8

Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Донецк – снег, ночью и днем -5...-7

Луганск – снег, ночью и днем -6...-8

Харьков – снег, ночью и днем -7...-9

Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.