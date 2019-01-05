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Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев

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Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
08:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины: По прогнозу Натали Диденко в субботу, 5 января, снег ожидается на западе и севере Украины, на юге и в центре Украины будет сухо.

Холодную и снежную погоду в Украине сейчас определяют циклоны, Сочельник и Рождество будут морозными. Об этом сообщает в пятницу синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 4 января греческий циклон бушует над украинским юго-востоком, вызывая сильные осадки, сильный ветер. А в субботу циклон финского происхождения пройдет через Балтику и "привяжется к нашему северо-западу", - отмечает Диденко.

Таким образом 5 января на Западе и Севере Украины (кроме Сумской области) будет выпадать снег, усилится южный, юго-западный ветер, возможны метели. В то же время непогода в Херсонской области, Донецкой, Луганской, Харьковской, в районах Днепра и в Крыму в субботу прекратится.

"Днем в субботу небольшой снег еще будет подсыпать в восточных и в Сумской областях.

На Юге, в Центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица", - отмечает Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью составит 5-11 градусов мороза, 5 января днем -3-8 градусов. На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8-16 градусов, днем до -5-12 градусов. В Киеве в субботу и 6 января ожидается периодический снег и порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5-9 градусов, днем -3-5 градусов. На Рождество в столице ночью -12-14 градусов, днем -8-10 градусов.

"Готовьте теплые платки, шапки, варежки, купите мак с пшеницей, не забудьте запастись дровами для камина, подготовить подарочки под рождественскую елку и выучите парочку новых колядок", - резюмирует Диденко.

 

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Черновцы –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Ровно –  снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Житомир – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -7...-9, днем  -1...-3
  • Одесса –  ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Херсон –  ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Кропивницкий –ясно, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Черкассы – ясно, ночью -8...-10, днем  -3...-5
  • Чернигов – снег, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Полтава –пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Днепр – пасмурно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Запорожье – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Донецк –  пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Луганск – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.  Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, в Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная погода во всей Европе.

Синоптик отметила, что морозы придут в Украину, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза",– отметила Диденко.

6 января сохранится облачная погода. В западных, ночью в восточных, днем и в большинстве северных областей и на Правобережье, в Крыму, Приазовье, днем и в восточных областях временами снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах, 6 января и на Левобережье местами 11-16°; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.

На протяжении 6 января в Киеве сохранится облачная погода. 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в течение суток 6 января умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза (5 января местами до 13°), днем 1-6° мороза.

 

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 6 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Львов – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Черновцы –  снег, ночью -9...-11, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Ровно –  снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Житомир – снег, ночью -6...-8, днем  -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -7...-9, днем  -1...-3
  • Одесса –  снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Херсон –  пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Симферополь – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Кропивницкий –снег, ночью -9...-11, днем  -2...-4
  • Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем  -5...-7
  • Чернигов –ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Сумы –ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Полтава –пасмурно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Днепр – пасмурно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Донецк –  снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Луганск – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6
  • Харьков – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Киев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

7 января в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза). В Крыму снег; температура ночью и днем 2-7° мороза (днем 7 января около 0°). На Рождество, 7 января, в Киеве ожидается небольшой снег, 8 января без существенных осадков. Температура ночью и днем 7-12° мороза, ночью 8 января до 15° мороза.

 

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

  • Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем  -5...-7
  • Львов – снег, ночью и днем -6...-8
  • Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8
  • Черновцы –  снег, ночью -6...-8, днем -8...-10
  • Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7
  • Ровно –  ясно, ночью и днем -6...-8
  • Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9
  • Винница –  снег, ночью и днем -7...-9 
  • Одесса –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Херсон –  снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10
  • Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10
  • Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11
  • Полтава –снег, ночью и днем -8...-10
  • Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8
  • Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Донецк –  снег, ночью и днем -5...-7
  • Луганск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Харьков –  снег, ночью и днем -7...-9
  • Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. 

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

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