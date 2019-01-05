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В Молдове из оборота изымают полиэтиленовые пакеты

В Молдове из оборота изымают полиэтиленовые пакеты
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира: В Молдове запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты, закон вступил в силу с 1 января.

С Нового года в Молдове запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле. Это предусмотрено поправками в законодательство о внутренней торговле, которые выступили в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с новыми положениями законодательства, первыми из магазинов исчезли т.н. "толстостенные" пакеты - с толщиной стенок более 50 микрон. Их производство и импорт полностью запрещено, а в магазинах их будут продавать только до завершения продажи остатков на складах.

Через год из оборота будут изъяты пакеты, толщиной от 15 микрон. Они считаются самыми вредными: их сбор и переработка затруднительны из-за незначительного веса в 7-8 граммов. С 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением пластика, используемого для упаковки товаров в заводских условиях.

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"В рамках госпрограммы по защите окружающей среды за два года полиэтиленовые пакеты должны быть полностью выведены из торгового оборота", - отмечалось в законе, который парламент Моловы принял в окончательном чтении в июле.

По данным Минэкономики, в Молдове на каждого жителя приходится порядка 140 пластиковых пакетов в год. Всего, в республике использовалось 420 млн. пакетов в год, 90% из которых импортировались из Украины, Болгарии, Румынии, Китая.

Согласно законодательству, продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет караться штрафом в размере от 50 до 150 условных единиц (от 120 до 360 евро) - для физических лиц и от 100 до 200 условных единиц (от 250 до 500 евро) - для юридических лиц.

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Молдова, Закон, Розничная торговля, Полиэтиленовые пакеты.
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