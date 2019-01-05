Протесты "желтых жилетов" в Париже: вновь применен слезоточивый газ

Новости мира: Протесты "желтых жилетов" на этих выходных во Франции не прошли без применения слезоточивого газа.

Во французской столице Париже произошли столкновения между участниками протеста "желтых жилетов", выступающих против экономической политики президента страны Эммануэля Макрона, и правоохранителями города. Об этом сообщает в субботу AFP, передает УНН.

Так, ранее "желтые жилеты" в Париже и других городах сообщили, что в субботу собираются выйти на протесты.

Протестующие и полиция столкнулись на мосту Леопольда Седара Сенгора. На многочисленных видео с места событий видно, как полиция применила слезоточивый газ и дубинки против некоторых активистов.

Также во время протестов жгли транспортные средства.

Как сообщалось, ранее "желтые жилеты" заявили о намерении провести в субботу во Франции восьмой по счету общенациональный день протеста. На странице в Facebook, посвященной дню протеста в Париже, о своем намерении принять участие в манифестациях заявили более 3000 человек.

В конце декабря прошел 7-й уикенд протестов "желтых жилетов".

Число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10 человек. Всего за время протестов, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, пострадали уже около 3 тыс. человек.