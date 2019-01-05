Протесты "желтых жилетов" в Париже: вновь применен слезоточивый газ

Во французской столице Париже произошли столкновения между участниками протеста "желтых жилетов", выступающих против экономической политики президента страны Эммануэля Макрона, и правоохранителями города. Об этом сообщает в субботу AFP, передает УНН.
Так, ранее "желтые жилеты" в Париже и других городах сообщили, что в субботу собираются выйти на протесты.
Протестующие и полиция столкнулись на мосту Леопольда Седара Сенгора. На многочисленных видео с места событий видно, как полиция применила слезоточивый газ и дубинки против некоторых активистов.
Также во время протестов жгли транспортные средства.
Как сообщалось, ранее "желтые жилеты" заявили о намерении провести в субботу во Франции восьмой по счету общенациональный день протеста. На странице в Facebook, посвященной дню протеста в Париже, о своем намерении принять участие в манифестациях заявили более 3000 человек.
В конце декабря прошел 7-й уикенд протестов "желтых жилетов".
Число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10 человек. Всего за время протестов, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, пострадали уже около 3 тыс. человек.