Профсоюзы Венгрии готовы выйти на улицы из-за "рабского закона"

Новости мира: Профсоюзы Венгрии угрожают всеобщей забастовкой против "рабских законов".

В Венгрии профсоюзы готовятся к новым акциям протеста против утвержденных изменений в трудовом кодексе.

Об этом информирует портал Miami Herald.

«Лидеры профсоюзов в Венгрии призывают к общенациональной забастовке и новым протестам 19 января, чтобы противостоять изменениям трудового кодекса, которые они считают "рабским законом", вредным для работников», — говорится в сообщении.

Толпа в количестве не менее 10 000 людей собрались в субботу возле здания парламента Венгрии в Будапеште в знак протеста против изменений законодательства, утвержденных в декабре, позволяющие работодателям требовать от рабочих до 400 часов сверхурочных труда ежегодно.

Президент федерации профсоюзов Венгрии Ласло Кордас заявил, что профсоюзы подадут премьер-министру Виктору Орбану свои требования, которые включают повышение заработной платы и более гибкую систему выхода на пенсию. Если правительство откажется вести переговоры, они начнут всеобщую забастовку.

Представитель правительства Иштван Холлик в ответ повторил утверждение, что венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос финансирует протесты против нового венгерского законодательства о труде.