Протесты "желтых жилетов": Макрон призвал к диалогу

Новости мира: Президент Франции призвал общество к диалогу на фоне протестов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие во время восьмой волны протестов "желтых жилетов" и призвал стороны к диалогу. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter, передает УНН.

На мнению президента, насилие вновь "атаковало республику, ее защитников, представителей, символы". Как считает Макрон, те, кто совершают подобные действия, забывают о "гражданском договоре". "Справедливость восторжествует, — пообещал он. — Всем необходимо взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу".

По последним данным, вчера на акции протеста вышли около 50 тысячи человек по всей Франции, 3,5 тысячи из них — в Париже.

Как сообщалось, накануне в Париже, произошли столкновения между участниками протеста "желтых жилетов", выступающих против экономической политики президента страны Эммануэля Макрона, и правоохранителями города.