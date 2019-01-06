Мэй может снова отменить окончательное голосование по Brexit

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй менее чем за 3 месяца до выхода страны из ЕС может опять отменить окончательное голосование в парламенте.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может снова отменить окончательное голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Это происходит менее чем за три месяца до того, как страна должна покинуть Европейский союз.

По данным британских СМИ, помощники Мэй разрабатывают план, чтобы члены парламента одобрили сделку при условии, что Европейский союз предоставит дополнительные уступки. Этот шаг был направлен на то, чтобы помочь ограничить масштабы оппозиции в парламенте, предоставив больше времени для продолжения переговоров с лидерами ЕС.

Ранее в декабре 2018 года Мэй была вынуждена отложить ключевое голосование по плану выхода Британии из ЕС, который она согласовала с другими лидерами Евросоюзу. Осознав глубокую оппозиции со стороны ее собственной Консервативной партии и других групп в парламенте Мэй перенесла голосование 15 января 2019.

Отметим, Британия должна покинуть ЕС 29 марта независимо от того, заключена ли сделка с Евросоюзом или нет. Сделка была согласована между премьер-министром Мэй и ЕС, но она должна пройти голосование депутатов в парламенте, прежде чем она будет принята. Напомним, около тысячи полицейских из Англии и Шотландии начнут подготовку в этом месяце к переброске в Северную Ирландию на случай срыва сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.