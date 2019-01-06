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Территории Британии смогут чеканить фунтовую монету с собственным дизайном

Территории Британии смогут чеканить фунтовую монету с собственным дизайном
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Заморским территориям Великобритании разрешили чеканить монету в один фунт стерлингов собственного дизайна на реверсе.

Заморские территории Великобритании и владения британской короны получат право чеканить монету в один фунт стерлингов собственного дизайна на реверсе, сообщается в воскресенье на сайте британского правительства.

"Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и владений с учетом того, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой монеты в один фунт", - говорится в сообщении правительства.

"Ожидается, что на реверсах этих монет будут помещены изображения, отражающие наследие, историю и культуру этих территорий, что, по мнению министров, в свою очередь подчеркнет их связь с Великобританией", - отмечается в документе.

Новая 12-гранная монета в один фунт стерлингов была введена в обращение в Великобритании в 2017 году. В то же время многие британские территории до сих пор используют монеты в один фунт стерлингов, отличающиеся по размеру от новой британской монеты.

Для того, чтобы начать чеканку собственных монет, та или иная территория должна предварительно проинформировать британский королевский монетный двор для того, чтобы там убедились в соответствии принятым нормам безопасности и снабдили местные монетные дворы заготовками для чеканки.

К владениям британской короны относятся: остров Мэн, а также острова Гернси и Джерси.

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К заморским владениям Великобритании относятся: Акротири и Декелия, Ангилья, британские антарктические территории, Бермудские острова, британские территории в Индийском океане, британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские остова, Гибралтар, Монтсеррат, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, острова Теркс и Кайкос, остров Питкерн, а также острова Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

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Все по теме:

Реверс, Заморские территории Британии, Чеканка монеты, Один фунт стерлингов, Собственный дизайн.
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