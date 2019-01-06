Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В УПЦ МП отказались проводить богослужения с ПЦУ
В УПЦ МП отказались проводить богослужения с ПЦУ
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
НБА. Харден повторил достижение легендарного Джордана
Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019

Глава МИД Германии: Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве

Глава МИД Германии: Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве
15:21 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Германия призвала РФ снять с вооружения запрещенную крылатую ракету.

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва должна снять с вооружения крылатую ракету, которая нарушает договоренности с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Welt.

"Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве. Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", - сказал Маас, добавив, что "российская сторона нарушила договор, разработав и поставив на вооружение войск запрещенную крылатую ракету" .

Маас заявляет о необходимости разработать новые международные правила ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

Столтенберг дал России "последний" шанс вернуться к выполнению ДРСМД

"Весы после холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", - добавил он.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, РФ, Хайко Маас, Гайко Маас, Ракеты РФ, ДРСМД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
03 Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
04 Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
05 Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине
Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь