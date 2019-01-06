Глава МИД Германии: Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве

Новости мира: Германия призвала РФ снять с вооружения запрещенную крылатую ракету.

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва должна снять с вооружения крылатую ракету, которая нарушает договоренности с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Welt.

"Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве. Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", - сказал Маас, добавив, что "российская сторона нарушила договор, разработав и поставив на вооружение войск запрещенную крылатую ракету" .

Маас заявляет о необходимости разработать новые международные правила ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

"Весы после холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", - добавил он.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о РСМД, если Россия не вернется к его выполнению.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.