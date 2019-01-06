ООН: в мире насчитывается 68,8 млн беженцев

Новости мира: В мире насчитывается почти 70 млн беженцев, а их число продолжает стремительно расти.

В мире насчитывается почти 70 млн беженцев, и их количество продолжает увеличиваться.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на середину 2018 года в мире насчитывалось 68,8 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих убежища. Это на 300 тыс. больше, чем полгода назад.

Количество беженцев возросло при этом на 554 тыс. - на 20,5 млн.

Число внутренне перемещенных лиц незначительно сократилось - с 40 до 39,7 млн человек.

Сирия по-прежнему остается страной, из которой бегут большинство людей, которые становятся беженцами. Каждый третий беженец на Земле - сириец. Несмотря на то, что некоторые люди вернулись на родину, их снова изгнали, и таким образом число сирийских беженцев возросло на 180 тыс. - до 6,5 млн. Большинство из них живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968,1 тыс.) и Иордании (667,2 тыс.).

Число беженцев из Афганистана увеличилось на 1% - до 2,7 млн.

Из Южного Судана сбежали 2,5 млн человек.