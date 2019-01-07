Слив данных в Германии: От министра внутренних дел требуют объяснений

Новости мира: Партнеры Меркель требуют ответов об утечке данных

Партнер канцлера Германии Ангелы Меркель по коалиции, Социал-демократическая партия, требует, чтобы министр внутренних дел немедленно установил, какие немецкие агентства по безопасности знают о масштабной утечке данных и как они на это реагируют.

Об этом пишет Reuters.

4 января стало известно, что хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, в частности данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов и деятелей культуры.

Немецкое ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) знало об утечке несколько недель назад, однако не сообщило об этом правоохранительным органам.

Ларс Клингбил, генеральный секретарь социал-демократов, сказал, что правительство должно быстро пролить свет на то, "какие агентства знали, когда именно и как реагировали на это".

"Это должно быть приоритетом для (министра внутренних дел) Хорста Зеехофера. Это касается защиты нашей демократии", - добавил Клингбил.

Зеегофер сказал, что он узнал о нарушении лишь 4 января утром. Он пообещал сообщить общественности все, что узнает, и намерен сделать это на этой неделе.