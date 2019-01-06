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Утечка данных политиков: В Германии разгорелся еще один скандал

Утечка данных политиков: В Германии разгорелся еще один скандал
00:10 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Немецкое ведомство знало о массовом сливе данных еще в декабре.

Немецкое ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) знало о большой утечке личных данных немецких политиков и других известных людей несколько недель назад, однако не сообщило об этом в правоохранительные органы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) сообщило, что узнало об утечке данных только в ночь на 4 января, незадолго до того, как информация об утечке стала публичной.

В то же время глава BSI Арне Шенбом сообщил в интервью телеканалу Phoenix вечером 4 января, что ведомство знало об утечке еще в декабре и говорило о нем с отдельными депутатами, которых она коснулась.

Его признание вызвало критику в адрес BSI, поскольку некоторые депутаты, как отмечается, явно не были проинформированы.

"Я возмущен, что узнал об утечке данных с использованием средств массовой информации, хотя я являюсь членом комитета парламента по надзору за деятельностью разведки и по вопросам внутренних дел", - заявил в субботу представитель "Левых" Андре Ган.

Накануне стало известно, что хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, в частности данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов и деятелей культуры.

Представитель правительства Германии отметил, что никакие секретные данные Меркель не попали в сеть.

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Германия, Кибератака, BSI, Утечка данных, BKA.
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