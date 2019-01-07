Швейцария не согласится на условия ЕС в предложенном соглашении

Новости мира: Швейцария, скорее всего, отклонит соглашение с ЕС и начнет "существенные" переговоры.

Швейцарский президент Уели Маурер 6 января призвал Европейский Союз пересмотреть договор о будущих отношениях между двумя сторонами.

Об этом пишет EUobserver.

По словам Маурера, швейцарские избиратели не согласятся на предложенную версию, если назначить соответствующий референдум.

"На сегодняшний день ситуация такова, что рамочное соглашение не будет принято. Итак, нам все равно придется проводить существенные переговоры", - сказал он.

Отношения между ЕС и Швейцарией регулируются более 100 двусторонними соглашениями, которые Брюссель хочет заменить одним договором.

Соглашение, которое бы более тесно связывало нейтральную страну с ее крупнейшим торговым партнером, должны были подписать еще в начале года, однако швейцарские власти заявили, что договор может подорвать высокую заработную плату и условия труда в стране. По проекту, Швейцария автоматически адаптирует свои правила миграции и социального обеспечения к законодательству ЕС.

Европейская комиссия предоставила Швейцарии еще шесть месяцев для внутреннего согласования нового общего соглашения, однако предупредила, что не вернется за стол переговоров.