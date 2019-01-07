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В Германии ищут организатора хакерских атак

В Германии ищут организатора хакерских атак
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Расследованием дела о похищении персональных данных в Германии занимаются МВД, криминальная полиция и Федеральное ведомство по безопасности информационных технологий.

Об этом в понедельник в Берлине журналистам сообщил представитель МВД Сорен Шмидт.

«Я могу подтвердить, что сегодня состоится рабочая встреча министра (Горста Зеегофера) с президентом Федерального ведомства по уголовным делам Хольгером Мюнхом и президентом Федерального ведомства по безопасности информационных технологий Арне Шенбомом», — сообщил Шмидт.

О ходе расследования пока не сообщается, в Берлине отказываются говорить и даже делать предположения по поводу того, что может стоять за этой хакерской атакой, ссылаясь на намерение «руководствоваться фактами, а не предположениями». Шмидт заверил, что первые успехи в расследовании уже есть.

В открытый доступ выложили личные данные сотен немецких политиков

Ранее СМИ сообщили о том, что полиция провела обыски в квартире 19-летнего программиста из Хайльбронна, который контактировал с хакером, подозреваемым в краже персональных данных политиков, журналистов и известных артистов в ФРГ.

Всего, как сообщалось ранее, в интернет в конце декабря 2018 года были выложены данные почти тысячи человек. Представитель МВД рассказал, что в 50-60 случаях был обнародован значительно больший объем данных, чем просто имена, номера телефонов и электронных и почтовых адресов.

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По его словам, данные лица получили советы относительно того, как защитить свои данные и контакты.

Ранее в ведомстве канцлера Ангелы Меркель, которая также оказалась в списке пострадавших, заверили, что похищенные данные не являются настолько серьезной утечкой информации.

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Германия, Хакеры, Хакерские атаки.
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