Эрдоган: ИГИЛ в Сирии потерпел поражение

Новости мира: Эрдоган заявил о разгроме боевиков ИГИЛ в Сирии

Турция считает, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение в Сирии с военной точки зрения, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в понедельник в газете The New York Times, передает УНН.

"Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации", - отметил он. Эрдоган также подчеркнул, что "с военной точки зрения, так называемое "Исламское государство" в Сирии потерпело поражение".

Президент Турции также выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые страны "вмешиваются во внутренние дела Сирии" под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Ранее Турция заявила, что считает нелогичным требование со стороны США отказаться от наступления на севере Сирии.