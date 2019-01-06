У Эрдогана отреагировали на требование США по Сирии

Новости мира: Пресс-секретарь президента Турции ответил на требование США не наступать в Сирии.

Турция считает нелогичным требование со стороны США отказаться от наступления на севере Сирии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.

Калин ответил на замечания советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который 6 января заявил, что силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не гарантирует, что не будет проводить наступление против курдов в регионе.

"Утверждение о том, что Турция имеет целью атаковать курдов иррационально, поскольку Турция ведет борьбу с террористами", - заявил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция разгневана поддержкой сирийских курдов YPG со стороны США. Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле.

"Это неуважение к нашим братьям-курдам - говорить, что их представляет террористическая группа", - говорит помощник турецкого президента.

"Турция намерена решительно продолжать усилия, направленные на прекращение войны, обеспечение безопасности сирийцев независимо от их религии и этнической принадлежности", - добавил он.