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У Эрдогана отреагировали на требование США по Сирии

У Эрдогана отреагировали на требование США по Сирии
20:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира: Пресс-секретарь президента Турции ответил на требование США не наступать в Сирии.

Турция считает нелогичным требование со стороны США отказаться от наступления на севере Сирии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.

Калин ответил на замечания советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который 6 января заявил, что силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не гарантирует, что не будет проводить наступление против курдов в регионе.

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"Утверждение о том, что Турция имеет целью атаковать курдов иррационально, поскольку Турция ведет борьбу с террористами", - заявил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Турция разгневана поддержкой сирийских курдов YPG со стороны США. Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле.

"Это неуважение к нашим братьям-курдам - говорить, что их представляет террористическая группа", - говорит помощник турецкого президента.

"Турция намерена решительно продолжать усилия, направленные на прекращение войны, обеспечение безопасности сирийцев независимо от их религии и этнической принадлежности", - добавил он.

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Все по теме:

Турция, США, Белый дом, Реджеп Тайип Эрдоган, Джон Болтон, Ибрагим Калын.
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