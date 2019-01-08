После введения евро Латвия продемонстрировала значительный экономический рост

Новости мира: В Латвии после введения евро значительно выросла экономика.

С момента введения евро Латвия продемонстрировала значительный рост экономики. Об этом сегодня заявил в Риге на конференции "Пять лет с евро" вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, передает УНН.

Латвия основательно пострадала во время финансового кризиса, но после присоединения к еврозоне в 2014 году рост латвийской экономики был мощным. В первые три квартала 2018 он был близок к 5 проц, и это один из самых высоких показателей в ЕС и еврозоне, сказал представитель ЕЦБ.

Выступая на конференции, премьер-министр Марис Кучинскис подчеркнул, что введение евро укрепило независимость Латвии, способствовало включению Латвии в семью экономически развитых стран мира, а также повысило безопасность государства.