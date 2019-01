ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана

Евросоюз принял решение о вводе в действие санкций против иранской разведслужбы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы. Это - мощный сигнал со стороны Евросоюза, которые не потерпит такое поведение в Европе", - написал министр во вторник в Twitter.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

