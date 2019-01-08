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В Греции выпал снег, из-за чего в центральном регионе закрыли школы

В Греции выпал снег, из-за чего в центральном регионе закрыли школы
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В столице Греции выпал редкостный снегопад, в некоторых северных пригородах дороги покрылись льдом и недоступны для проезда.

В греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе даже закрыли школы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", - говорится в сообщении.

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Как отмечается,  Местные власти с помощью спецтехники расчищает автодороги. Снегопад также вызвал нарушение железнодорожных и автобусных перевозок.

Греческие метеорологи говорят о резком похолодании, особенно на севере страны. В регионе Драмы столбики термометра опустились до нетипичных для этого региона -20,9° по Цельсию.

 

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Все по теме:

Греция, Школы, Похолодание, Афины, Снегопад.
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