Циклон "София" вынудил Болгарию частично закрыть границу с Грецией

Новости мира: Болгария закрыла два пункта пропуска на границе из-за сильных снегопадов.

Контрольно-пропускные пункты "Кулата-Промахон" и "Илинден" на болгарско-греческой границе временно закрыты для проезда автотранспорта из-за сильных снегопадов в Греции.

Об этом сообщает корреспондент.

По данным греческой национальной телерадиокомпании, из-за циклона "София", обрушившегося на страну (сильные снегопады, ураганный ветер и чрезвычайно низкая для Греции температуа воздуха), на всей территории страны закрываются автомобильные дороги, а в больших городах - и аэропорты.

В отдельных регионах Греции толщина снежного покрова достигает метровой высоты.

Греческие спасатели работают в усиленном режиме для устранения последствий стихии.

Как сообщалось, в греческих Салониках в связи с ухудшением погоды приостановлена работа международного аэропорта и общественного транспорта.