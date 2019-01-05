Циклон "София" вынудил Болгарию частично закрыть границу с Грецией

Контрольно-пропускные пункты "Кулата-Промахон" и "Илинден" на болгарско-греческой границе временно закрыты для проезда автотранспорта из-за сильных снегопадов в Греции.
Об этом сообщает корреспондент.
По данным греческой национальной телерадиокомпании, из-за циклона "София", обрушившегося на страну (сильные снегопады, ураганный ветер и чрезвычайно низкая для Греции температуа воздуха), на всей территории страны закрываются автомобильные дороги, а в больших городах - и аэропорты.
В отдельных регионах Греции толщина снежного покрова достигает метровой высоты.
Греческие спасатели работают в усиленном режиме для устранения последствий стихии.
Как сообщалось, в греческих Салониках в связи с ухудшением погоды приостановлена работа международного аэропорта и общественного транспорта.