Новости мира: В доме, расположенном в британском городе Солсбери, где пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок" Сергея и Юлию Скрипаль, демонтируют крышу.

Военнослужащие Британии в Солсбери проводят демонтаж крыши дома Сергея и Юлии Скрипаль, где их в марте 2018 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщают британские СМИ, местные власти проинформировали жителей соседних домов о начале работ на этой неделе. По предварительным подсчетам, глубинная очистка и демонтаж дома будут длиться около четырех месяцев.

По мнению британских следователей, Скрипали сначала контактировали с веществом, распыленным на дверную ручку их дома в Солсбери. Очистительные работы начались сразу после того, как Скрипалей госпитализировали, но прекратились на Рождественские праздники.

Britain will remove the roof of the Salisbury home of former spy Sergei Skripal to decontaminate the property, ten months after he was found poisoned with nerve agent nearby in an attack that Britain has blamed on Russia. "Skripal's UK house to have roo… https://t.co/Zlf0dVyk6e — kristoferkawas (@kristoferkawas) 8 января 2019 г.

При этом сообщается, что риски для здоровья окружающих остаются низкими, а пострадавшие земельные участки будут тщательно очищены и возвращены к нормальному использованию.

Как сообщают в СМИ, подрядчики потратят около месяца на возведение лесов, чтобы накрыть дом и гараж "герметичным каркасом". После этого команда военных проведет демонтаж крыши с обеих зданий. Все демонтированные конструкции будут упакованы в специальные защитные материалы и вывезены с площадки.

Напомним, в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии,в Британии обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Британская власть заявила, что знает "все, что нужно знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в том числе о роли президента РФ Владимира Путина в организации этого преступления.