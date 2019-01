Крышу дома в Солсбери бывшего шпиона Скрипаля демонтируют

Военнослужащие Британии в Солсбери проводят демонтаж крыши дома Сергея и Юлии Скрипаль, где их в марте 2018 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщают британские СМИ, местные власти проинформировали жителей соседних домов о начале работ на этой неделе. По предварительным подсчетам, глубинная очистка и демонтаж дома будут длиться около четырех месяцев.

По мнению британских следователей, Скрипали сначала контактировали с веществом, распыленным на дверную ручку их дома в Солсбери. Очистительные работы начались сразу после того, как Скрипалей госпитализировали, но прекратились на Рождественские праздники.

Britain will remove the roof of the Salisbury home of former spy Sergei Skripal to decontaminate the property, ten months after he was found poisoned with nerve agent nearby in an attack that Britain has blamed on Russia.

