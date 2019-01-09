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Крышу дома в Солсбери бывшего шпиона Скрипаля демонтируют

Крышу дома в Солсбери бывшего шпиона Скрипаля демонтируют
09:48 Сегодня Телеграф

Новости мира: В доме, расположенном в британском городе Солсбери, где пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок" Сергея и Юлию Скрипаль, демонтируют крышу.

Военнослужащие Британии в Солсбери проводят демонтаж крыши дома Сергея и Юлии Скрипаль, где их в марте 2018 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщают британские СМИ, местные власти проинформировали жителей соседних домов о начале работ на этой неделе. По предварительным подсчетам, глубинная очистка и демонтаж дома будут длиться около четырех месяцев.

По мнению британских следователей, Скрипали сначала контактировали с веществом, распыленным на дверную ручку их дома в Солсбери. Очистительные работы начались сразу после того, как Скрипалей госпитализировали, но прекратились на Рождественские праздники.

При этом сообщается, что риски для здоровья окружающих остаются низкими, а пострадавшие земельные участки будут тщательно очищены и возвращены к нормальному использованию.

Как сообщают в СМИ, подрядчики потратят около месяца на возведение лесов, чтобы накрыть дом и гараж "герметичным каркасом". После этого команда военных проведет демонтаж крыши с обеих зданий. Все демонтированные конструкции будут упакованы в специальные защитные материалы и вывезены с площадки.

Напомним, в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии,в Британии обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

СМИ: за Скрипалем велась слежка в Чехии еще в 2014 году

Британская власть заявила, что знает "все, что нужно знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в том числе о роли президента РФ Владимира Путина в организации этого преступления.

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Все по теме:

Отравление, Новичок, Солсбери, Сергей и Юлия Скрипаль, Демонтаж крыши.
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