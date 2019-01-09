Пальмы и апельсиновые деревья в снегу: в Афинах настоящая зима (Видео)

В Афинах (Греция) 8 января прошел первый за эту зиму снегопад. Пальмы, ели, апельсиновые и лимонные деревья запорошило снегом. Из-за неожиданного снегопада в городе были закрыты многие школы. Временно было приостановлено движение по некоторым трассам. Со сбоями работало автобусное и железнодорожное сообщение, передает Euronews. Для бездомных власти города открыли несколько зданий с отапливаемыми помещениями. Впрочем, остановиться там также могут те, кто по финансовым соображениям не в состоянии отапливать свои дома.