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Среда, 09.01.2019

Пальмы и апельсиновые деревья в снегу: в Афинах настоящая зима (Видео)

В Афинах (Греция) 8 января прошел первый за эту зиму снегопад. Пальмы, ели, апельсиновые и лимонные деревья запорошило снегом. Из-за неожиданного снегопада в городе были закрыты многие школы. Временно было приостановлено движение по некоторым трассам. Со сбоями работало автобусное и железнодорожное сообщение, передает Euronews. Для бездомных власти города открыли несколько зданий с отапливаемыми помещениями. Впрочем, остановиться там также могут те, кто по финансовым соображениям не в состоянии отапливать свои дома.
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