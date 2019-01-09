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В трех аэропортах Германии пройдет забастовка работников служб безопасности

В трех аэропортах Германии пройдет забастовка работников служб безопасности
15:14 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В четверг, 10 января, в аэропторах Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта пройдет забастовка работников служб безопасности, ожидаются ограничения в движении самолетов

В четверг, 10 января 2019 года, в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта целый день продлится забастовка работников служб безопасности. Сообщается, что члены профсоюза требуют повышения оплаты труда.

Западные СМИ сообщают, что так как забастовка будет продолжаться целый день, ожидаются существенные ограничения в движении самолетов.

Новая предупредительная забастовка будет проводится после того, как в понедельник, 7 декабря 2019 года, в берлинских аэропортах также прошла забастовка длительностью около 3-х часов. Однако, после того, как работа возобновилась, Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) не предоставила никаких улучшенных предложений профсоюзу.

Председатель профсоюза Беньямин Рошер заявил после забастовки в Берлине, что работодатели должны понять, что сотрудники готовы и способны отстаивать свои требования.

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На сегодняшний день, переговоры между профсоюзом, который требует повысить оплату труда около 23 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов до 20 евро в час, и BDLS не принесли никаких результатов. По предварительной договоренности, они должны продолжится 23 января.

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Германия, Кельн, Дюссельдорф, Повышение зарплаты, Требование, Задержка рейсов, Штуттгарт, Забастовка сотрудников аэропортов.
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