Завтра определятся все кандидаты на пост генсенка Совета Европы

Новости мира: В СЕ озвучили дедлайн для выдвижения кандидатов на пост генсека.

Страны-члены Совета Европы до конца дня 10 января должны выдвинуть кандидатов на пост генерального секретаря организации.

Об этом собственному корреспонденту в Страсбурге сообщили в пресс-службе организации.

«До полуночи 10 января страны-члены Совета Европы должны выдвинуть кандидатов на должность нового генерального секретаря. Этот срок является дедлайном для выдвижения кандидатов», - отметили в СЕ.

Как ожидается, Комитет министров Совета Европы уже на этой неделе может объявить список выдвиженцев.

Согласно процедуре, выборы нового генерального секретаря должны пройти в июне этого года. Действующий глава организации норвежец Турбьерн Ягланд находится на этой должности в течение двух пятилетних сроков с сентября 2009 года.

Как отмечают в дипломатических кругах, Россия, которая нарушила все нормы международного права, Европейскую конвенцию по правам человека, ведет вооруженную агрессию против Украины, ныне активно пытается проводить работу со странами-членами СЕ относительно избрания удобного и лояльного к Кремлю генерального секретаря.