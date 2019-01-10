В Германии в трех крупных аэропортах началась забастовка

Новости мира: Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров.

В трех крупных аэропортах Германии - Кёльн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт - в четверг началась забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Эту информацию подтвердил представитель профсоюза Verdi, сообщает Deutsche Welle.

Акция, которая началась в 3:00 утра по местному времени (5:00 МСК) и продлится до 00:00 (2:00 МСК 11 января), может затронуть почти 110 тыс. пассажиров.

Протестные действия вызвали проблемы уже в ночь со среды на четверг: у пропускных ворот, через которые грузовые транспортные средства попадают на территорию аэропорта Кёльн-Бонн, образовалась длинная очередь из автомобилей. Она растянулась до автобана, связывающего город с аэропортом.

Германский профсоюз Verdi настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час работы сотрудников, досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от федеральной земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат на величину до 6,4%. Однако в Verdi с предложением не согласились.

Вечером 9 января стало известно, что из-за забастовки в аэропорту Дюссельдорфа были отменены вылет и прибытие 350 рейсов, в Штутгарте - 125.