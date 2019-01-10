Президент Молдовы недоволен санкциями РФ против Украины

Президент Молдовы Игорь Додон направил официальное письмо премьер-министру РФ Дмитрию Меведеву, в котором пожаловался, что запрет России ввозить промышленные товары, сельхозпродукцию и продовольствие из Украины создал затруднения для молдавского экспорта. Соответствующую информацию и официальное письмо президент Молдовы опубликовал на своей официальной странице в Twitter.
В частности, в опубликованном ним письме указывается, что запрет ввоза товаров из Украины или с ее территории создает барьеры для экспорта продукции из Молдовы на российский рынок из-за удлинения маршрута доставки грузов, а также увеличения транспортных расходов.
В связи с данной ситуацией, президент Молдовы Игорь Додон попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации".
Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.
Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R
— Dodon Igor (@dodon_igor) 10 января 2019 г.
Напомним, 29 декабря 2018 года Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины.
При этом отмечается, что правительство России может отменить вводимые специальные экономические меры, в случае если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.
Примечательно, что Россия дважды объявила о запрете импорта продовольствия из Украины, поскольку соответствующее решение уже принято в рамках продовольственного эмбарго, введенного против стран Запада и Украины. В отношении Украины эти ограничения действуют с 1 января 2016 года.