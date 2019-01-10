Президент Молдовы недоволен санкциями РФ против Украины

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон призвал премьера РФ Дмитрия Медведева пересмотреть запрет на ввоз товаров из Украины, так как это затрудняет экспорт из Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон направил официальное письмо премьер-министру РФ Дмитрию Меведеву, в котором пожаловался, что запрет России ввозить промышленные товары, сельхозпродукцию и продовольствие из Украины создал затруднения для молдавского экспорта. Соответствующую информацию и официальное письмо президент Молдовы опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

В частности, в опубликованном ним письме указывается, что запрет ввоза товаров из Украины или с ее территории создает барьеры для экспорта продукции из Молдовы на российский рынок из-за удлинения маршрута доставки грузов, а также увеличения транспортных расходов.

В связи с данной ситуацией, президент Молдовы Игорь Додон попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации".

Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.

Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R — Dodon Igor (@dodon_igor) 10 января 2019 г.

Напомним, 29 декабря 2018 года Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины.

При этом отмечается, что правительство России может отменить вводимые специальные экономические меры, в случае если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Примечательно, что Россия дважды объявила о запрете импорта продовольствия из Украины, поскольку соответствующее решение уже принято в рамках продовольственного эмбарго, введенного против стран Запада и Украины. В отношении Украины эти ограничения действуют с 1 января 2016 года.