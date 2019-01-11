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Румыния официально приняла председательство в ЕС

Румыния официально приняла председательство в ЕС
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Официальное начало председательства Румынии в ЕС проходит на фоне антиправительственной акции протеста,

В крупнейшем концертном зале румынской столицы – Бухарестском атенеуме прошла церемония официального начала председательства Румынии в Евросоюзе.

«Единство и сплоченность – именно по этому пути мы предлагаем идти на протяжении предстоящих шести месяцев. Во время председательства нашей страны в ЕС на повестке дня стоят такие важные вопросы, как переговоры по разработке и утверждению программы долгосрочного финансирования после 2020 года и выборы в Европейский парламент. На этом фоне мы обязаны доказать, что только через единство и консенсус сможем открыть новую страницу в истории нашего совместного европейского проекта», - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Он обратил особое внимание на то, что только будучи едиными и сплоченными можно повысить роль Европы как глобального политического актера.

Йоханнис выразил надежду на то, что саммит глав государств и правительств ЕС, который пройдет 9 мая в городе Сибиу, станет важным этапом в укреплении единства всех членов Европейского Союза.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что «Румыния и Европа должны вместе двигаться вперед, а Румыния должна стать членом Шенгенского безвизового пространства».

Юнкер особо подчеркнул при этом, что ЕС не идет на компромиссы, когда речь идет о правовом государстве и борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в своем выступлении выразила убежденность, что председательство в ЕС будет успешным и плодотворным, будет способствовать укреплению единства членов ЕС.

На официальной церемонии начала председательства Румынии в ЕС выступили также руководители румынского парламента, председатель Европейского совета Дональд Туск (выступление было на румынском языке) и глава Европейского парламента Антонио Таяни.

Как сообщалось, официальное начало председательства Румынии в ЕС проходит на фоне антиправительственной акции протеста, организованной рядом общественных организаций и движений.

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Румыния, ЕС, Клаус Йоханнис, Председательство в ЕС.
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